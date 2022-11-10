Головний виконавчий директор FTX Сем Бенкман-Фрід - криптопідприємець, відомий тим, що надає фінансову допомогу компаніям у цій галузі, які переживають труднощі - тепер сам потребує допомоги.

Про це повідомляє CNN.

Бенкман-Фрід, широко відомий як SBF, розпочав тиждень у списку мільярдерів, адже з даними Bloomberg Billionaire Index, його статки оцінювали у понад 15 млрд доларів. Однак після краху його криптобіржі FTX, вже за лічені дні Бенкман-Фрід може опинитись за межами цього списку.

Його найціннішими активами були його частки в FTX, криптобіржі, яку він заснував, і Alameda, криптоторгівельному домі.

Індекс Bloomberg припускає, що SBF та всі інші інвестори на біржі будуть знищені, а FTX і Alameda раптово стануть безкорисними, якщо їх виручить Binance. (Умови цієї угоди не були відомі, і численні звіти в середу свідчили про те, що Binance готова відмовитися від угоди).

Це залишило б чистий капітал SBF приблизно в 1 мільярд доларів — крах на 94% і найбільший одноденний збиток людини, яку відстежує індекс.