Про це повідомляє CNN.
Бенкман-Фрід, широко відомий як SBF, розпочав тиждень у списку мільярдерів, адже з даними Bloomberg Billionaire Index, його статки оцінювали у понад 15 млрд доларів. Однак після краху його криптобіржі FTX, вже за лічені дні Бенкман-Фрід може опинитись за межами цього списку.
Його найціннішими активами були його частки в FTX, криптобіржі, яку він заснував, і Alameda, криптоторгівельному домі.
Індекс Bloomberg припускає, що SBF та всі інші інвестори на біржі будуть знищені, а FTX і Alameda раптово стануть безкорисними, якщо їх виручить Binance. (Умови цієї угоди не були відомі, і численні звіти в середу свідчили про те, що Binance готова відмовитися від угоди).
Це залишило б чистий капітал SBF приблизно в 1 мільярд доларів — крах на 94% і найбільший одноденний збиток людини, яку відстежує індекс.
- Криптобіржа Binance відмовилась від угоди з цифровою компанією FTX. Тепер FTX опинилась перед невизначеним майбутнім, адже зіштовхується з багатомільярдним дефіцитом.
- Головний виконавчий директор FTX Сем Бенкман-Фрід заявив співробітникам, що вивчає всі варіанти для своєї фірми після того, як угода із криптовалютною біржею Binance зірвалася в середу після комплексної перевірки запропонованої фінансової допомоги.