Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час візиту на Запорізьку атомну електростанцію 29 березня заявив, що ЗАЕС не будуть перетворювати на військову базу.

Про це інформує Міжнародне агентство з атомної енергії.

Під час свого сьомого візиту до України і другого – до ЗАЕС, Гроссі переконався, що захист станції є вкрай необхідним.

“Я мав можливість оцінити збитки Запорізької АЕС після обстрілу 20 листопада і також проблеми, які виникли після повторюваних блекаутів. Захист Запоріжжя — це посильна задача. Міжнародне агентство з атомної енергії і особисто я будемо продовжувати працювати в цьому напрямку”, — зауважив він.

Крім того, Гроссі додав, що в Запорізькій області фіксується значне збільшення чисельності російських військ.

“Досить часто лунають розмови про наступ і контрнаступ. Я, своєю чергою, зосереджений на ядерній безпеці. Я працював з керівництвом у Києві, також у Москві, щоб визначити можливі шляхи захисту станції”, — наголосив очільник МАГАТЕ.

Також він зауважив, що існували різні ідеї і концепції щодо захисту. Спочатку увага була зосереджена на можливості створення чітко визначеної зони навколо станції. Проте побудова фортеці не розглядалася. “Ідея полягає в тому, щоб узгодити певні принципи, певні зобов’язання, зокрема, не атакувати станцію. Це атомна електростанція. Це не військова база”, — резюмував Гроссі.