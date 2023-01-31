Генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу даватиме свідчення перед Комітетом США щодо діяльності китайського відеозастосунку у березні. Додаток звинувачують у порушення правил конфіденційності та зв'язках з китайською владою.

Про це повідомляє CNBC.

Чу даватиме своє свідчення 23 березня. Це стане його першою зустріччю з комітетом Конгресу США.

Причина виступу гендиректора — плани Комітету зовнішніх справ проголосувати за закон, метою якого є обмеження використання TikTok у Сполучених Штатах.

TikTok, яким володіє компанія ByteDance дозволив Комуністичній партії Китаю отримати доступ до даних американських користувачів, сказала голова комітету Кеті Макморріс Роджерс.

Нагадаємо, що раніше TikTok заборонили до використання на всіх пристроях Палати представників США. Додаток несе “високий ризик через низку проблем із безпекою”, зазначив головний адміністративний директор Палати представників у повідомленні, надісланому всім законодавцям і співробітникам 27 грудня, і має бути видалено з усіх пристроїв, якими керує Палата.