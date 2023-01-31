Про це повідомляє CNBC.
Чу даватиме своє свідчення 23 березня. Це стане його першою зустріччю з комітетом Конгресу США.
Причина виступу гендиректора — плани Комітету зовнішніх справ проголосувати за закон, метою якого є обмеження використання TikTok у Сполучених Штатах.
TikTok, яким володіє компанія ByteDance дозволив Комуністичній партії Китаю отримати доступ до даних американських користувачів, сказала голова комітету Кеті Макморріс Роджерс.
Нагадаємо, що раніше TikTok заборонили до використання на всіх пристроях Палати представників США. Додаток несе “високий ризик через низку проблем із безпекою”, зазначив головний адміністративний директор Палати представників у повідомленні, надісланому всім законодавцям і співробітникам 27 грудня, і має бути видалено з усіх пристроїв, якими керує Палата.
- Після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, TikTok обмежив російським користувачам доступ до деяких функцій програми. Блогерам із Росії заборонили викладати ролики та вести прямі ефіри. Китайська компанія пояснила це законом про фейки.
- Американський генерал ВПС Майкл А. Мініхан розіслав своїм підлеглим лист, у якому попередив про ймовірність війни між США та Китаєм вже у 2025 році. Однією з підстав для такого розвитку подій він називає президентські вибори на Тайвані у 2024 році.