Китайський відеододаток TikTok заборонили до використання на всіх пристроях Палати представників США.

Про це передає Reuters.

Додаток TikTok несе “високий ризик через низку проблем із безпекою”, зазначив головний адміністративний директор Палати представників у повідомленні, надісланому всім законодавцям і співробітникам 27 грудня, і має бути видалено з усіх пристроїв, якими керує Палата.

Нове правило стало наступним після заборони TikTok на пристроях держслужбовців.

Заборона була схвалена зведеним законопроєктом про витрати на суму майже 1,7 трильйона доларів США, в якому детально описується розподіл державних коштів протягом наступного року.

Серед законопроєктів на 4155 сторінках був запропонований Закон про заборону TikTok на державних пристроях, який вимагає від законодавців та співробітників видалити додаток з державних пристроїв до середини лютого та заборонити його завантаження у майбутньому.

Американські законодавці взагалі пропонують запровадити загальнонаціональну заборону на додаток.

Зауважимо, що у перші ж місяці широкомасштабного вторгнення РФ в Україну соцмережа TikTok наповнилась хештегами на кшталт “Росія Вперед” чи різними комбінаціями із літерами Z. Проте, ймовірно, що значна частина цього контенту поширювалася за гроші.

За даними агентства NewsGuard, контент, що містить фейки про Україну, алгоритми показували навіть тим користувачам, які щойно зареєструвалися або ніколи раніше не цікавилися російсько-українською війною.

Статистика сервісу демонструє, що за перші кілька місяців тіктоки, завантажені із хештегами #zанаших і #мненестыдно, зібрали понад 2 млрд переглядів. Ще близько мільярда зібрали тіктоки, які просувають ПВК “Вагнер”, пише The Insider.

Варто зазначити, що після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, TikTok обмежив російським користувачам доступ до деяких функцій програми. Блогерам із Росії заборонили викладати ролики та вести прямі ефіри. Китайська компанія пояснила це законом про фейки.

Щоб уникнути заборони TikTok, російські блогери почали використовувати VPN. З його допомогою вони змінювали видиме розташування, передаючи трафік через сервер в іншій країні. Однак через алгоритми соцмережі ці нові відео могли побачити лише ті користувачі, які також використовують VPN.