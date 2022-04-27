Про це Петро Порошенко розповів в етері французького телеканалу LCI.
Як зауважив Петро Порошенко, побувавши у Маріуполі, Гутерреш зможе на власні очі побачити та зрозуміти, які страшні злочини чинять росіяни в Україні.
“По телебаченню ти цього не відчуєш. Через телебачення тобі видається, що ти дивишся фільм жахів. А коли особисто подивишся на злочини та поспілкуєшся з цивільними українцями, які пройшли це пекло, тоді тобі і позиція України, і злочини Москви будуть зрозумілі краще”, – наголосив політик.
Порошенко також додав, що візит до оточеного та зруйнованого російськими військами Маріуполя може стати “антидотом” від російської пропаганди для генсека ООН.
На думку лідера “Євросолідарності”, якби Антоніу Гутерреш побував у Маріуполі, він міг би врятувати життя сотень людей.
“Коли росіяни окуповували Бучу, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – нам вдалося евакуювати понад 20 тисяч українських цивільних. І ніхто не знає, що б із ними було, якби ця евакуація не відбулася”, – пригадав Порошенко.
Український політик резюмував, що Гутеррешу випала можливість “здійснити місію свого життя”, і Порошенко дуже сподівається, що генсек ООН її не втратить.
“Пане Гутерреш, я думаю, ви можете виправити цю помилку і продемонструвати рішучість своїх дій, коли приїдете в Київ”, – сказав Порошенко.
- Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш здійснив візит до Росії, де мав зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Через декілька днів Гутерреш відвідає Україну і проведе зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.
- Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко закликав світ запровадити санкції проти російської православної церкви та її патріарха Кирила за участь у воєнних злочинах та геноцид щодо українців.