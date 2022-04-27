П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко зреагував на відвідини генсеком ООН Москви. За словами українського політика, було б краще, якби Антоніу Гутерреш здійснив візит до Маріуполя, а не російської столиці.

Про це Петро Порошенко розповів в етері французького телеканалу LCI.

Як зауважив Петро Порошенко, побувавши у Маріуполі, Гутерреш зможе на власні очі побачити та зрозуміти, які страшні злочини чинять росіяни в Україні.

“По телебаченню ти цього не відчуєш. Через телебачення тобі видається, що ти дивишся фільм жахів. А коли особисто подивишся на злочини та поспілкуєшся з цивільними українцями, які пройшли це пекло, тоді тобі і позиція України, і злочини Москви будуть зрозумілі краще”, – наголосив політик.

Порошенко також додав, що візит до оточеного та зруйнованого російськими військами Маріуполя може стати “антидотом” від російської пропаганди для генсека ООН.

На думку лідера “Євросолідарності”, якби Антоніу Гутерреш побував у Маріуполі, він міг би врятувати життя сотень людей.

“Коли росіяни окуповували Бучу, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – нам вдалося евакуювати понад 20 тисяч українських цивільних. І ніхто не знає, що б із ними було, якби ця евакуація не відбулася”, – пригадав Порошенко.

Український політик резюмував, що Гутеррешу випала можливість “здійснити місію свого життя”, і Порошенко дуже сподівається, що генсек ООН її не втратить.

“Пане Гутерреш, я думаю, ви можете виправити цю помилку і продемонструвати рішучість своїх дій, коли приїдете в Київ”, – сказав Порошенко.