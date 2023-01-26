Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що на посаду першого заступника Костін призначив Олексія Хоменка. Той обіймав посаду заступника генпрокурора з вересня 2022 року. За даними ОГП, до цього він працював керівником Київської обласної прокуратури. Одним із його головних завдань є нагляд за дотриманням законів органами безпеки.

Водночас заступником Генпрокурора призначено Антона Войтенка, який до цього очолював Львівську обласну прокуратуру. Він куруватиме напрям нагляду за дотриманням законів органами Державного бюро розслідувань. Крім того, за ним закріплять спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері, пишуть в ОГП.

На посаду ще одного заступника призначено Вікторію Літвінову. До призначення вона працювала заступницею керівника спеціалізованої екологічної прокуратури ОГП. Вона опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей.

На думку Костіна, всі новопризначені заступники позитивно себе зарекомендували: “Під час війни нема часу на довгі роздуми й розхитування. Рішення приймаються швидко. Це необхідно, щоб прокуратура працювала ефективно в складних умовах, в яких знаходиться правоохоронна система і вся наша країна”, – йдеться в повідомленні Генпрокурора.