Про це повідомило DW.
23 січня Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки після протесту біля турецького посольства в Стокгольмі. Під час акції було спалено Коран, що обурило не тільки Анкару, а й інші країни Сходу. Одразу після цього у Туреччині вирішили скасувати запланований візит глави Міноборони Швеції Пола Йонсона, який мав відбутися 27 січня.
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром відмовився коментувати слова Ердогана, аби спочатку зрозуміти їх.
Вже сьогодні Столтенберг наголосив, що свобода самовираження та свобода думок є цінними активами як у Швеції, так і в інших країнах НАТО.
“І саме тому ці неналежні дії не є автоматично незаконними”, — наголосив він.
Генсек НАТО додав, що шведський уряд засудив акцію “дуже чіткими виразами”.
- Міністр закордонних справ Фінляндії Пекк Хаавісто не виключив, що заявку країни на членство в НАТО буде розглянуто не разом зі Швецією. Утім стверджувати, що так відбудеться ще зарано.