Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо членства Швеції в Альянсі. Генсек розкритикував слова, що Стокгольму не варто розраховувати на підтримку Анкари при вступі.

Про це повідомило DW.

23 січня Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки після протесту біля турецького посольства в Стокгольмі. Під час акції було спалено Коран, що обурило не тільки Анкару, а й інші країни Сходу. Одразу після цього у Туреччині вирішили скасувати запланований візит глави Міноборони Швеції Пола Йонсона, який мав відбутися 27 січня.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром відмовився коментувати слова Ердогана, аби спочатку зрозуміти їх.

Вже сьогодні Столтенберг наголосив, що свобода самовираження та свобода думок є цінними активами як у Швеції, так і в інших країнах НАТО.

“І саме тому ці неналежні дії не є автоматично незаконними”, — наголосив він.

Генсек НАТО додав, що шведський уряд засудив акцію “дуже чіткими виразами”.