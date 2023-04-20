Про це повідомили CNN та Sky News.

“Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуває в Україні”, – заявив представник альянсу у коментарі CNN.

Єнса Столтенберга помітили на Михайлівській площі у центрі Києва, де він вшанував пам’ять загиблих українських військових. Ймовірно, генсек проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: Reuters

Також Столтенберг оглянув пошкоджену російську військову техніку, виставлену на центральній площі Києва.

За словами представника НАТО, невдовзі нададуть більше інформації щодо візиту глави альянсу.