Про це повідомили CNN та Sky News.
“Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуває в Україні”, – заявив представник альянсу у коментарі CNN.
Єнса Столтенберга помітили на Михайлівській площі у центрі Києва, де він вшанував пам’ять загиблих українських військових. Ймовірно, генсек проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Також Столтенберг оглянув пошкоджену російську військову техніку, виставлену на центральній площі Києва.
За словами представника НАТО, невдовзі нададуть більше інформації щодо візиту глави альянсу.
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