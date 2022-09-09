Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив Україну у подальшій підтримці - попри економічний тиск, спричинений російським вторгненням. Він заявив, що повномасштабна російсько-українська війна входить у критичну фазу.

Про це він сказав на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.

За словами Столтенберга, війна в Україні “входить у критичну фазу”. Він сказав, що українські сили зуміли зупинити російський наступ на Донбасі, завдати удару у відповідь та знову взяти під контроль території. В останні кілька днів видно значний прогрес у Херсонській та Харківській областях.

На думку генсека, у найближчі місяці солідарність і єдність союзників буде зазнавати тиску через енергетичне постачання та зростання вартості життя, спричинені війною Росії: “Але ціну, яку ми платимо, вимірюється у грошах. Тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється життями”, — додав генеральний секретар.

Також він наголосив на готовності НАТО захищати свою територію від агресії РФ.