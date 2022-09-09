Про це він сказав на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі.
За словами Столтенберга, війна в Україні “входить у критичну фазу”. Він сказав, що українські сили зуміли зупинити російський наступ на Донбасі, завдати удару у відповідь та знову взяти під контроль території. В останні кілька днів видно значний прогрес у Херсонській та Харківській областях.
На думку генсека, у найближчі місяці солідарність і єдність союзників буде зазнавати тиску через енергетичне постачання та зростання вартості життя, спричинені війною Росії: “Але ціну, яку ми платимо, вимірюється у грошах. Тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється життями”, — додав генеральний секретар.
Також він наголосив на готовності НАТО захищати свою територію від агресії РФ.
“Всі ми заплатимо набагато вищу ціну, якщо Росія та інші авторитарні режими побачать, що їхня агресія винагороджена. Якщо Росія припинить воювати, буде мир. Якщо Україна припинить воювати, вона перестане існувати як незалежна держава”, — констатував Столтенберг.
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