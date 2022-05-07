Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від застосування ядерної зброї у війні проти України. За його словами, ядерну війну неможливо виграти.

Про це він розповів в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag.

Столтенберг наголосив, що послання НАТО однозначне: застосування ядерної зброї призведе до того, що програють всі сторони.

“Ядерну війну неможливо виграти і її не варто ніколи вести, зокрема й Росії”, – сказав він.

Очільник Північноатлантичного Альянсу додав, що попри погрози з РФ щодо застосування ядерної зброї, наразі у НАТО немає жодних даних про те, що ядерний арсенал РФ приведено у вищий рівень готовності.

Також Єнс Столтенберг заявив, що підтримує подальше забезпечення України озброєнням.

“У довгостроковій перспективі Україна не може захищатись лише радянським озброєнням, а повинна перейти на сучасне західне озброєння”, – додав генсек НАТО.

Він резюмував, що у найближчі тижні Альянс очікує загострення війни в Україні.