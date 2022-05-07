Про це він розповів в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag.
Столтенберг наголосив, що послання НАТО однозначне: застосування ядерної зброї призведе до того, що програють всі сторони.
“Ядерну війну неможливо виграти і її не варто ніколи вести, зокрема й Росії”, – сказав він.
Очільник Північноатлантичного Альянсу додав, що попри погрози з РФ щодо застосування ядерної зброї, наразі у НАТО немає жодних даних про те, що ядерний арсенал РФ приведено у вищий рівень готовності.
Також Єнс Столтенберг заявив, що підтримує подальше забезпечення України озброєнням.
“У довгостроковій перспективі Україна не може захищатись лише радянським озброєнням, а повинна перейти на сучасне західне озброєння”, – додав генсек НАТО.
Він резюмував, що у найближчі тижні Альянс очікує загострення війни в Україні.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий підтримувати Україну у війні проти РФ протягом багатьох років, включаючи допомогу Києву у переході від озброєння радянських часів до сучасного західного озброєння і систем.
- Раніше президент Сполучених штатів Америки Джо Байден заявив, що коментарі РФ щодо ймовірності ядерної війни є “безвідповідальними”.
- Також західні аналітики вважають, що ризик застосування Росією хімічної зброї в Україні є доволі високим, хоча вагомих доказів того, що Кремль розгорнув хімічну зброю, поки що немає.