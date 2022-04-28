Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий підтримувати Україну у війні проти РФ протягом багатьох років, включаючи допомогу Києву у переході від озброєння радянських часів до сучасного західного озброєння і систем.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

“Ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Є висока ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці, або й роки”, – зазначив Столтенберг.

Захід продовжуватиме чинити максимальний тиск на Путіна за допомогою санкцій та економічної, а також військової допомоги Києву.

За словами Столтенберга, союзники по НАТО готуються надавати підтримку протягом тривалого періоду, а також допомагати Україні транзитом, переходом від старого обладнання радянських часів до сучаснішого озброєння та систем за стандартами НАТО, що також потребуватиме додаткової підготовки.

Більшість важкого озброєння, яке країни НАТО надіслали Україні, є радянською зброєю, яка все ще міститься на складах східноєвропейських держав-членів НАТО, але Сполучені Штати та деякі інші союзники почали постачати Києву західні гаубиці.