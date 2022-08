“Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де завтра зустрінеться з Володимиром Зеленським й Реджеп Тайїп Ердоганом”, – пише пресслужба ООН.

Зустріч президентів та генсека ООН має на мері обговорити шляхи завершення війни, яку розпочали російські окупанти. Зокрема візит присвячено обговоренню “зернової угоди”, обстрілу Запорізької АЕС, вбивству полонених українських військових у СІЗО Оленівки.

Попередньо відомо, що Ердоган планує говорити про “дипломатичне” завершення війни. Також турецький лідер разом з Володимиром Зеленським порушать питання відносин між Україною та Туреччиною.

.@antonioguterres arrived Lviv where, tomorrow, he will meet @ZelenskyyUa & @RTErdogan. pic.twitter.com/PC1tBbXOF6

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) August 17, 2022