Цитують Генсека ООН The Guardian.
Виступаючи на пресконференції в Стамбулі, Гутерреш сказав:
“Інша частина цієї пакетної угоди — це безперешкодний доступ до світових ринків російських харчових продуктів та добрив, які не підпадають під санкції”.
Він наголосив, що усі уряди та приватний сектор повинні співпрацювати, аби вивести їх на ринок.
Антоніу Гутерреш заявив, що отримання більшої кількості продовольства та добрив як від України, так і РФ важливе для подолання кризи у світі:
“Отримання більшої кількості продовольства та добрив з України та Росії має вирішальне значення для подальшого заспокоєння товарних ринків і зниження цін для споживачів”
- На тлі світової продовольчої кризи США виділять Всесвітній продовольчій програмі $68 млн на закупівлю української пшениці.
- СБУ встановила колаборантів, які сприяли вивезенню українського зерна з окупованих територій. Зрадники допомогли російським військовим вкрасти понад 650 тисяч тонн зернових.