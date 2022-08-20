Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що уряди та приватний сектор повинні співпрацювати, щоб постачати російські продукти харчування та добрива, а також українське зерно на світові ринки згідно з угодою, погодженою минулого місяця.

Цитують Генсека ООН The Guardian.

Виступаючи на пресконференції в Стамбулі, Гутерреш сказав:

“Інша частина цієї пакетної угоди — це безперешкодний доступ до світових ринків російських харчових продуктів та добрив, які не підпадають під санкції”.

Він наголосив, що усі уряди та приватний сектор повинні співпрацювати, аби вивести їх на ринок.

Антоніу Гутерреш заявив, що отримання більшої кількості продовольства та добрив як від України, так і РФ важливе для подолання кризи у світі:

“Отримання більшої кількості продовольства та добрив з України та Росії має вирішальне значення для подальшого заспокоєння товарних ринків і зниження цін для споживачів”