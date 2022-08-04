Про це повідомила СБУ.
Загальна вартість зерна складає понад 200 мільйонів доларів. Його викрали з Херсонської та Запорізької областей.
СБУ встановила імена осіб, які підписали дозволи на вивезення зерна. Викрито усіх членів екіпажу 10 російських суден, на яких транспортують награбоване.
Служба безпеки повідомила про підозру:
- очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області Євгену Балицькому;
- самопроголошеному виконувачу обов’язків міського голови Бердянська Олександру Сауленку;
- “директору” Бердянського морського порту Володимиру Стельмаченку.
Підозрюваних звинувачують у колаборантстві, пособництві державі-агресору, порушенні законів та звичаїв війни.
“Крім того, накладено арешт на майно (у тому числі 4 повітряних судна малої авіації, які знаходяться в Київській області) та корпоративні права, які належать Балицькому та його сім’ї, на загальну суму понад 149 млн грн”, – зазначили в спецслужбі.
- Нагадаємо, у Херсонській області ЗСУ продовжують поступово звільняти населені пункти. Водночас із цим російські військові посилили терор стосовно місцевих жителів.
- Супутник зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсона.
- У Херсоні російські окупанти готують укриття з базами на бавовняній фабриці та у дитячих таборах. Росіяни скуповують або вилучають надувні човни у місцевих жителів.