СБУ встановила колаборантів, які сприяли вивезенню українського зерна з окупованих територій. Зрадники допомогли російським військовим вкрасти понад 650 тисяч тонн зернових.

Про це повідомила СБУ.

Загальна вартість зерна складає понад 200 мільйонів доларів. Його викрали з Херсонської та Запорізької областей.

СБУ встановила імена осіб, які підписали дозволи на вивезення зерна. Викрито усіх членів екіпажу 10 російських суден, на яких транспортують награбоване.

Служба безпеки повідомила про підозру:

очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області Євгену Балицькому;

самопроголошеному виконувачу обов’язків міського голови Бердянська Олександру Сауленку;

“директору” Бердянського морського порту Володимиру Стельмаченку.

Підозрюваних звинувачують у колаборантстві, пособництві державі-агресору, порушенні законів та звичаїв війни.

“Крім того, накладено арешт на майно (у тому числі 4 повітряних судна малої авіації, які знаходяться в Київській області) та корпоративні права, які належать Балицькому та його сім’ї, на загальну суму понад 149 млн грн”, – зазначили в спецслужбі.