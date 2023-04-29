Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.
За даними військових, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом було відбито понад 40 ворожих атак.
У Генштабі зауважили, що найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії: “Тривають важкі бої за місто Бахмут”, — йдеться в повідомленні.
Також протягом доби росіяни вели безрезультатні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Зауважимо, що населений пункт розташований поблизу дороги Н-32, що поєднує Костянтинівку та Часів Яр.
Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Торецьк, Шуми, Південне та Нью-Йорк Донецької області.
- Вранці 29 квітня росіяни завдали удару по території Семенівської громади на Чернігівщині, де загинув 63-річний місцевий мешканець, а 14-річний підліток отримав поранення.
- Під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що внаслідок вчорашнього удару РФ по багатоповерхівці в Умані загинуло п’ятеро дітей.
- У розвідці Великої Британії назвали ймовірні цілі масованого ракетного удару Росії по Україні вночі 28 квітня. Британські розвідники зауважили, що цей обстріл України свідчить про те, що окупанти вирішили відмовитись від далекобійних ударів.