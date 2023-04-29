Станом на вечір 29 квітня у Донецькій області тривають важкі бої за Бахмут. Крім того, російські війська намагалися захопити село Предтечине.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

За даними військових, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом було відбито понад 40 ворожих атак.

У Генштабі зауважили, що найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії: “Тривають важкі бої за місто Бахмут”, — йдеться в повідомленні.

Також протягом доби росіяни вели безрезультатні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Зауважимо, що населений пункт розташований поблизу дороги Н-32, що поєднує Костянтинівку та Часів Яр.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Торецьк, Шуми, Південне та Нью-Йорк Донецької області.