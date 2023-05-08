Проаналізувавши ситуацію із заявами Євгена Пригожина про виведення найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута, аналітики Інституту вивчення війни зробили висновки, що російський Генштаб має "дуже обмежені можливості впливати на дії нерегулярних підрозділів".

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Напружені відносини між Євгеном Пригожиним і Міноборони РФ демонструють наявність цілої низки “фракцій” у складі російської армії, що перешкоджає її можливостям скоординовано вести оборону.

За даними аналітиків, помітна очевидна потреба в переговорах очільника Генштабу РФ Герасимова з підлеглими командирами. Крім того, здатність цих командирів “примушувати” Герасимова до дій дозволяють припустити, що проблеми з командуванням істотно впливають на здатність російських збройних сил проводити узгоджені операції на полі бою.

Зазначається, що Пригожин і Кадиров не тільки можуть діяти незалежно в управлінні своїми армійцями на фронті, але й мають персональний контроль над окремими ділянками лінії фронту.

Також в ISW вважають малоймовірним, що Росія зможе знайти вирішення цих проблем з ланцюжком командування найближчим часом, що стане значущим фактором в ході потенційного українського контрнаступу.