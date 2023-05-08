Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.
Напружені відносини між Євгеном Пригожиним і Міноборони РФ демонструють наявність цілої низки “фракцій” у складі російської армії, що перешкоджає її можливостям скоординовано вести оборону.
За даними аналітиків, помітна очевидна потреба в переговорах очільника Генштабу РФ Герасимова з підлеглими командирами. Крім того, здатність цих командирів “примушувати” Герасимова до дій дозволяють припустити, що проблеми з командуванням істотно впливають на здатність російських збройних сил проводити узгоджені операції на полі бою.
Зазначається, що Пригожин і Кадиров не тільки можуть діяти незалежно в управлінні своїми армійцями на фронті, але й мають персональний контроль над окремими ділянками лінії фронту.
Також в ISW вважають малоймовірним, що Росія зможе знайти вирішення цих проблем з ланцюжком командування найближчим часом, що стане значущим фактором в ході потенційного українського контрнаступу.
- Лідер ПВК “Вагнер” Євген Пригожин і глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров прагнуть представити Міноборони Росії та російську армію як неефективні та звинуватити Міноборони у будь-яких невдачах Росії в районі міста Бахмут Донецької області.
- Глава ПВК “Вагнер” звернувся до очільників оборонних відомств РФ, зазначивши, що 10 травня його бійці будуть виведені із Бахмута через нестачу боєприпасів.