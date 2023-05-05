Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин попередив, що 10 травня його найманці вийдуть із міста Бахмут на Донеччині, де вже декілька місяців тривають запеклі бої.

Про це повідомили у Telegram-каналі пресслужби Пригожина.

Глава ПВК “Вагнер” звернувся до очільників оборонних відомств РФ зазначивши, що 10 травня його бійці будуть виведені із Бахмута через нестачу боєприпасів.

За його словами, без боєприпасів втрати вагнерівців у Бахмуті “марні та невиправдані”.

“Нам залишилося взяти понад два кілометри з 45. Але якщо ви не хочете подарувати перемогу росіянам взяттям Бахмуту — це ваші проблеми”, — сказав Пригожин.

Глава ПВК “Вагнер” укотре поскаржився, що міноборони РФ вже місяць не надає його найманцям достатньо боєприпасів. Він уточнив, що вони отримують лише 10% від необхідної кількості.

Він також зазначив, що вирішив вивести бойовиків із Бахмута саме 10 травня, “щоб священне для росіян свято – 9 травня, День перемоги – зустріти блиском російської зброї”.

“Ми залижемо рани і коли батьківщина буде в небезпеці, знову станемо на її захист. Російський народ може сподіватись на нас”, – сказав Євген Пригожин.

Варто зауважити, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що влада РФ вже бачила заяву Пригожина щодо виходу вагнерівців із Бахмута, однак коментувати ситуацію він відмовився.

Додамо, що напередодні Пригожин також опублікував звернення до міноборони та генштабу РФ на тлі вбитих вагнерівців, у якому скаржився на брак боєприпасів.