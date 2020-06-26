Про це повідомляють #Букви.

Зазначимо, що такий флешмоб почався через те, що висвітлювати візит Зеленського дозволили лише лояльним до нього ЗМІ. За даними видання “Перший Регіональний“, запрошення вони отримували персонально від начальниці управління інформаційної політики облдержадміністрації Наталі Дзюби.

Ініціатором “бунту“ журналістів став головний редактор видання “МОСТ“ Сергій Нікітенко, який є близьким другом загиблої від нападу активістки Катерини Гандзюк.

Головний редактор “НоваМедіа“ Тарас Бузак також долучився до флешмобу. У коментарі #Буквам він пояснив, що таке “висвітлення“ візиту Зеленського пов’язано з тим, що журналістів не пустили на зустріч.

Порожню новину опублікувало і херсонське видання “ПІК“, а також низка журналістів на своїх сторінках у Facebook.

Директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк прокоментувала “страйк“ херсонських журналістів та нагадала про місцеві вибори.

“Після теплої ванни, в якій спробував скупатися Пр*******нт Зел******й в Херсоні, зазвичай настає холодний душ. Такий уже закон природи. Ловіть тепер страйк херсонських журналістів. Ціла низка ключових місцевих медіа вийшла з білими сторінками в знак протесту проти замовчування інформації і ненадання акредитації на приїзд Зеленського, тобто, пана З. до Херсону. Класний чекін, прес-служба, перед місцевими виборами якраз “те що треба”. Вам з політичних опонентів СН точно ніхто не забашляв?“ – написала вона.