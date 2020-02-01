Екс-держсекретар США Хілларі Клінтон заявила, що сенатор Берні Сандерс і його прихильники не зробили достатньо, щоб об'єднати Демократичну партію після попередніх виборів 2016 року, і це, за її словами, вплинуло на результат загальних виборів.

Про це пише The New York Times.

Клінтон назвала “днем і ніччю” свої зусилля у 2008 році по об’єднанню партії в порівнянні із зусиллями Сандерса в 2016 році.

Вона також зазначила, що в політичній гонці проти президента Дональда Трампа Демократичній партії слід об’єднається, щоб не повторити минулих помилок.

“Це не може повторитися. Мені все одно, хто кандидат. Мені все одно. Поки це хтось, хто може перемогти, і поки це хтось, хто розуміє політику, це мистецтво складання, а не вирахування”, – сказала вона.

Видання зазначає, що раніше Клінтон заявила, що не має наміру підтримувати Сандерса в разі, якщо він буде висунутий кандидатом демократів на пост президента. У документальному фільмі “Хілларі” (Hillary) Клінтон звинуватила Сандерса в тому, що “він нікому не подобається”.

Однак пізніше вона заявила, що “зробить все можливе, щоб підтримати кандидатуру від своєї партії”.