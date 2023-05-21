Джерело: інтерв’ю Financial Times.

Колишня кандидатка у президенти США заявила, що не вірить у перемогу Трампа. На її думку, якщо це таки відбудеться, то означатиме поразку України та шлях до виходу США з НАТО.

“Якщо Трамп переможе у 2024 році, а я не вірю, що це станеться, це буде кінець демократії в США. Це буде кінець України. І він виведе нас із НАТО”, — наголосила Клінтон.

За її словами, перемога Дональда Трампа стала б подарунком для авторитарних режимів у світі.

“Трамп був тим подарунком для таких людей, як Сі та Путін. Він був настільки закоханий в авторитарні режими, нездатний до будь-якого стратегічного підходу до Китаю, і ви знаєте, він явно збирався робити все, що Путін хотів вчинити щодо НАТО”, — зазначила вона.

Також вона згадала про Сі Цзіньпіня. Вона підкреслила, що глава Китаю змінив свій підхід до Тайваню після того, як Росії не вдалося досягти успіху у війні проти України. На її думку, перебіг війни “значно вплинув на китайське керівництво”.