На думку низки істориків та сучасників, саме у Маріуполі лідер нацистів вперше зрозумів, що програв війну. Таке стверджував генерал нацистської армії Німеччини Вермахт Альфред Йодль.

Деякі маріупольські краєзнавці вважають, що Гітлер відвідав Маріуполь 2 грудня 1941 року. Візит був раптовим і пізнім, коли на Південному фронті складалася напружена для нацистів обстановка. 30 листопада гітлерівці, рятуючись від оточення з суттєвими втратами, були змушені залишити Ростов-на-Дону.

Також існують припущення, що фюрер нібито летів не в Маріуполь, а Таганрог. Через близькість фронту він не приземлився на таганрозькому аеродромі.

У свідченнях начальника особистої охорони фюрера Йоганна Раттенхубера було зазначено, шо Гітлер вилітав до фельдмаршала Клейста. Також у щоденнику генерала Вермахту Франца Гальдер йшлося, що: “…Фюрер поїхав до 1-ї танкової армії…” (штаб Першої танкової армії Клейста перебував у Маріуполі)”.

У ніч проти 3 грудня він ночував у Маріуполі в санаторії “Біла дача”, а вдень завершив візит. Вважається, що Гітлер нібито діставався двома літаками з пересадкою в Києві.

Досі триває суперечка щодо того, чи справді був Гітлер у Маріуполі.

Примітно, що візит Володимира Путіна був неанонсованим. Приїзд відбувся пізно ввечері або вночі у межах “робочої поїздки” з метою огляду будівельних і реставраційних робіт Маріуполя.

Russian dictator Vladimir #Putin in currently Russian-occupied Ukrainian city of #Mariupol, meeting residents of new flats (whose old flats were destroyed by the Russian army) in the middle of the night. Surreal footage (if real) from Kremlin. But is it real? 🧵 pic.twitter.com/0PhKlWDj9F

