Президент Росії Володимир Путін відвідав тимчасово окуповане місто Маріуполь Донецької області. Незапланована поїздка сигналізує про те, що Кремль намагається продовжувати роботу у звичному режимі, відкидаючи видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна.

Про це сповіщає The New York Times, посилаючись на російське пропагандистське видання “ТАСС”.

Зазначено, що сьогодні, 19 березня, президент Путін прилетів на гелікоптері до Маріуполя в межах “робочої поїздки” з метою огляду будівельних і реставраційних робіт у місті. Очільник Кремля також оглянув берегову лінію міста в районі яхт-клубу, будівлю театру та пам’ятні місця Маріуполя.

Під час поїздки главу держави супроводжував віце-прем’єр Росії Марат Хуснуллін. Він доповідав Путіну про будівельні роботи в окупованому місті та його околицях.

Russian dictator Vladimir #Putin in currently Russian-occupied Ukrainian city of #Mariupol, meeting residents of new flats (whose old flats were destroyed by the Russian army) in the middle of the night. Surreal footage (if real) from Kremlin. But is it real? 🧵 pic.twitter.com/0PhKlWDj9F — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) March 19, 2023

Наголошено, що це була друга неанонсована поїздка Путіна протягом останніх двох днів. Його суботній візит до Криму, 18 березня, був приурочений до дев’ятих роковин незаконної анексії півострова Росією. Як повідомляє NYT, ці візити були “зухвалими жестами з боку Кремля” на тлі видання МКС ордеру на арешт Путіна, згідно з яким він повинен нести кримінальну відповідальність за викрадення та депортацію українських дітей з початку війни 24 лютого 2022 року.

Також додається, що протягом повномасштабного вторгнення Росії Путін не показав жодних ознак послаблення чи готовність до переговорів. Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, пообіцяв повернути всю захоплену РФ територію, включаючи Крим.

Крім того, зауважується, що Україна переконала кількох своїх союзників по НАТО надати найпотужнішу зброю, включаючи танки, та системи протиповітряної оборони. Ізоляція Росії, яка стала наслідком вторгнення на територію України, спонукала Путіна звернутися за зброєю до Ірану та за територією для тренування своєї армії – до Білорусі.

У виданні нагадали, що у понеділок, 20 березня, очільник Кремля прийме найважливішого союзника Москви, президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Додамо, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що президент Росії Володимир Путін може постати перед судом за ймовірні злочини, скоєні під час війни Росії в Україні, попри аргументи РФ про те, що на неї не поширюються рішення суду.