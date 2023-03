Про це сповіщає The New York Times, посилаючись на російське пропагандистське видання “ТАСС”.

Зазначено, що сьогодні, 19 березня, президент Путін прилетів на гелікоптері до Маріуполя в межах “робочої поїздки” з метою огляду будівельних і реставраційних робіт у місті. Очільник Кремля також оглянув берегову лінію міста в районі яхт-клубу, будівлю театру та пам’ятні місця Маріуполя.

Під час поїздки главу держави супроводжував віце-прем’єр Росії Марат Хуснуллін. Він доповідав Путіну про будівельні роботи в окупованому місті та його околицях.

Russian dictator Vladimir #Putin in currently Russian-occupied Ukrainian city of #Mariupol, meeting residents of new flats (whose old flats were destroyed by the Russian army) in the middle of the night. Surreal footage (if real) from Kremlin. But is it real? 🧵 pic.twitter.com/0PhKlWDj9F

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) March 19, 2023