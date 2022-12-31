Про це він розповів в інтерв’ю LB.

За оцінками Резнікова, якщо росіяни дійсно захочуть нову почати вторгнення з Білорусі, то навряд чи вони зможуть це зробити раніше лютого.

“Виходячи з того, що вони, провівши першу хвилю часткової мобілізації, за нашими оцінками, 150 тисяч одразу направили безпосередньо до України (вони воюють сьогодні замість тих втрат, яких зазнали росіяни вбитими та пораненими), а ще 150 тисяч готують у різних таборах на різних територіях: і в Росії, і в Білорусі, в частині тих окупаційних міст, з яких вони поведуть наступ”, – пояснив він.

Глава Міноборони додав, що обговорювати те, звідки може розпочатись новий наступ росіян – недоречно, адже все залежатиме не лише від планів окупантів, а й від готовності українських захисників.

“А ми готуємося до всіх ризикованих сценаріїв: Генштаб це пропрацьовує, доповідає на Ставці головнокомандувача, і, відповідно, все військово-політичне керівництво країни, починаючи від Верховного головнокомандувача, Президента України, в курсі, і ми готуємося до будь-яких сценаріїв. Навіть до найнеприємніших”, – наголосив Резніков.

Якщо все ж-таки наступ росіян з Білорусі відбудеться, залишається невідомим, чи приєднається до росіян білоруська армія, зазначив Резніков. Він додав, що на даний час на території РБ відбувається навчання російських військових, жодного ударного групування не створюється.

“Тому сьогодні говорити про наступ, угруповання – його немає. Йде навчання – так. Вони проводять злагодження – так. Але це буде залежати від поняття повного поглинання Білорусі як такої, її суб’єктності. Якщо воно відбудеться, якщо білоруські солдати будуть готові виконувати накази російських генералів – це один сценарій. Якщо білоруські солдати не будуть готові виконувати накази російських генералів, а лише своїх, білоруських – це абсолютно інший сценарій”, – зазначив він.

Резніков нагадав, що у Білорусі немає інтенсивної антиукраїнської пропаганди, тому жителі РБ не хочуть йти війною проти України.

Щодо того. чи можуть росіяни спробувати відрізати лінії постачання озброєння Україні то, за словами Резнікова, це – мрія Кремля і Україна до цього сценарію також готується.

“Але я хочу нагадати всім нам, що в лютому цього року вони розпочали широкомасштабне вторгнення з усіх боків, лізли, як ті таргани, і ця тактика і стратегія не принесла їм успіху. Вона принесла їм перші втрати, руйнацію їхніх логістичних ланцюжків, відповідно – звільнення Київської, Чернігівської, Сумської областей, перших етапів цієї україно-російської війни, її відкритої частини, яка почалася в 14 році. Потім гострі зміни – Харків, Херсон…Тому, скажімо так, знову піти непідготовленими на заході, зі спробами щось там перерізати – у мене питання: а утримувати ви як плануєте? Це ж треба гарнізони там тримати, постачання логістичне мати, треба давати їжу, набої, паливо. А місцеве населення на заході Україні буде спокійно зустрічати вас із короваями на вулиці. Ага. І з квітами. На мій погляд, це апокаліптичний сценарій для білоруського режиму”, – додав він.

Щодо евакуації українців, якщо наступ все ж таки розпочнеться, то, за словами глави Міноборони, планів вивозити всю Україну немає.

“Поняття евакуації мирного населення… Коли є загроза в конкретному регіоні, населення попереджається і дається можливість дійсно виїхати з місця ведення активних бойових дій. Це робить офіційно уряд, відповідно, закликає, пропонує, відкриваються гуманітарні коридори, повна допомога і сприяння. Але зараз говорити про план евакуації населення по всій території України – це точно сіяти паніку”, – сказав він.