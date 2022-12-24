В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль принаймні від жовтня висуває умови для повторного вторгнення на північ України з боку Білорусі. Хоча експерти вважають, що вторгнення взимку є малоймовірним, недооцінювати серйозність загрози не варто.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Принаймні з жовтня 2022 року Москва висуває умови для нового найнебезпечнішого курсу дій — повторного вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва.

Ці умови можуть бути російською інформаційною операцією або відображати фактичні наміри президента РФ Володимира Путіна. На даний час індикатори ймовірності вторгнення неоднозначні, однак те, що Кремль нарощує свої сили у Білорусі більше свідчить про підготовку до нового наступу, аніж просто навчання мобілізованих.

Водночас досі немає жодних доказів, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі.

“Занепокоєння щодо можливості того, що Путін може готувати новий наступ, безумовно, не є просто українською інформаційною операцією, спрямованою на тиск на Захід, щоб він надав Києву більше зброї, як припускають деякі західні аналітики. ISW продовжує оцінювати, що відновлення широкомасштабного російського вторгнення з Білорусі цієї зими малоймовірне, але це можливість, яку слід сприймати серйозно”, – мовиться у звіті.

Про ймовірність нового вторгнення з Білорусі частіше говорять і російські мілблогери. Зокрема терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) описав два сценарії ймовірного вторгнення з боку Білорусі: за першим війська РФ намагатимуться захопити територію України, а за другим – може провести диверсійну операцію, щоб відтягнути українські сили з інших частин фронту.

Гіркін стверджував, що російські військові не можуть ефективно провести наступальну операцію із захоплення території, але що відволікаюча операція для підтримки наступу Росії в іншому місці України мала б військовий сенс.

На даний час війська РФ мають обмеженні показники для нового вторгнення, хоча активно підсилюють інформаційну кампанію для посилення правдоподібності вторгнення.

До прикладу 24 листопада міноборони РФ повідомило про наявність польового госпіталю у Білорусі.

23 грудня український Генштаб повідомив, що у планах росіян є розгортання щонайменше ще одного польового госпіталя у Білорусі.

“Польові госпіталі не є необхідними для навчань і можуть свідчити про підготовку до бойових дій. Поява польових госпіталів у Білорусі на початку 2022 року була одним з останніх показників, які спостерігалися перед тим, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення. Росія продовжує перекидати війська до Білорусі під назвою навчань. Деякі російські танки Т-90, які, як повідомляється, перекинули в Білорусь наприкінці грудня 2022 року, були помічені в зимовому камуфляжі. Оснащення танків зимовим камуфляжем не є абсолютно необхідним для тренувань і може свідчити про підготовку до реальних зимових бойових дій. Розгортання польових госпіталів і перефарбування танків також можуть бути частиною інформаційної операції”, – резюмували експерти.