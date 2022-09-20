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Глава МЗС Німеччини Бербок закликала зміцнити ООН

Перед початком чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила на важливому значенні Організації Об'єднаних Націй і закликала світову спільноту її зміцнити. Сьогодні світ потребує ООН "більше, ніж будь-коли раніше", - заявила вона 20 вересня у Берліні перед відправленням до Нью-Йорка.

Вівторок, 20 вересня 2022, 17:54
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Про це повідомляє DW.

Мета спільних дебатів на сесії Генасамблеї – слухати один одного з повагою та розумінням і знаходити спільні розв’язання глобальних проблем, наголосила Бербок. Вона нагадала, що одним з найважливіших принципів ООН є рівність всіх держав, що входять до її складу, – “незалежно від того, маленькі вони або великі, багаті чи бідні, сильні чи вразливі, неважливо, де вони розташовані на цій планеті”.

“Ось чому Генеральна Асамблея ООН, до якої входять 193 країни, є і належним місцем, щоб поговорити з колегами з усіх можливих куточків світу про їхні проблеми, потреби, надії та плани, а також щоб створювати спілки для розв’язання спільних проблем, які для кожного з нас окремо – надто великі”, – додала вона.

За словами міністерки, нинішня сесія Генеральної Асамблеї відрізняється від попередніх, оскільки відбувається на тлі повномасштабної війни в Україні. Тому в Нью-Йорку йтиметься зокрема про розслідування “жахливих злочинів, які від імені РФ скоєно в Україні” та притягнення до відповідальності винних.

“Ми твердо стоїмо на боці України і продовжимо її підтримувати — усім, чого вона потребує, щоб війна та незмірні страждання людей в Україні закінчилися”, – зазначила вона.

Глава МЗС ФРН поклала на РФ відповідальність за скоєний напередодні удар по території Південноукраїнської АЕС і повідомила, що на сесії Генасамблеї ООН йтиметься і про ситуацію на українських атомних електростанціях, які РФ “використовує як розмінну монету в цій війні” і “бере в розрахунок можливу катастрофу для мільйонів осіб”.

Водночас Бербок відзначила “драматичні наслідки” війни в Україні для багатьох регіонів світу. За її словами, вона має намір поговорити з тими, “хто найбільше страждає від змін клімату та продовольчої кризи” і разом знайти конкретні рішення.

77 сесія Генеральної Асамблеї ООН відбуватиметься в Нью-Йорку та триватиме з 20 по 26 вересня.

Теги: Бербок, Генасамблея ООН, заклик до світу, ООН

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