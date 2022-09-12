Про це повідомило Reuters.
За даними виданнями, програму раніше не презентували. Її мають намір представити на неофіційному засіданні, але масштаби та конкретні заходи залишаються невідомими.
Ініціативу планують заснувати для допомоги Україні та іншим країнам, які зіткнулися з економічними наслідками через російське вторгнення. Проєкт не матиме обов’язкових умов, які потрібні для регулярного фінансування.
Співрозмовник видання розповів, що голосування за програму очікується у жовтні. МВФ готував її останніми місяцями.
Якщо проєкт буде схвалено, то програма збільшить чинні ліміти доступу. Зокрема дозволить країнам-членам позичати до 50% своєї квоти МВФ у межах інструментів швидкого фінансування та кредитування, які обслуговують країни з низьким рівнем доходів. Україна має квоту близько $2,8 млрд.
- Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це можна зробити лише за гарантованої безпеки.
- На засіданні уряду України було прийнято рішення про залучення додаткового фінансування у розмірі 530 млн доларів у межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) й Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.