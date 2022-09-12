Міжнародний валютний фонд може заснувати програму для екстреного фінансування країн через зростання цін на продукти. Ініціативу планують обговорити через труднощі, які викликала російсько-українська війна.

Про це повідомило Reuters.

За даними виданнями, програму раніше не презентували. Її мають намір представити на неофіційному засіданні, але масштаби та конкретні заходи залишаються невідомими.

Ініціативу планують заснувати для допомоги Україні та іншим країнам, які зіткнулися з економічними наслідками через російське вторгнення. Проєкт не матиме обов’язкових умов, які потрібні для регулярного фінансування.

Співрозмовник видання розповів, що голосування за програму очікується у жовтні. МВФ готував її останніми місяцями.

Якщо проєкт буде схвалено, то програма збільшить чинні ліміти доступу. Зокрема дозволить країнам-членам позичати до 50% своєї квоти МВФ у межах інструментів швидкого фінансування та кредитування, які обслуговують країни з низьким рівнем доходів. Україна має квоту близько $2,8 млрд.