Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) опублікувала звіт, в якому зазначено, що Європа - континент, який найшвидше у світі нагрівається.

Джерело: Euronews

Перегрівання удвічі перевищує середній глобальний показник і викликає виняткові хвилі спеки та посухи.

Відповідно до щорічного звіту ВМО, середня температура повітря в Європі на 2,3 градуса за Цельсієм вища, ніж наприкінці 19 століття.

З 1990-х років потепління різко зросло, кілька разів побивши температурні рекорди.

Потепління було нерівномірним географічно, сягаючи приблизно на 2 градуси вище середнього в більшій частині Західної Європи та навіть перевищуючи 3,5 градуса в регіонах, близьких до Арктики.

Літо 2022 року було найспекотнішим за всю історію спостережень у багатьох країнах Європи. Згідно зі звітом, екстремальні погодні явища (шторми, повені, пожежі, зсуви та хвилі спеки) забрали понад 16 000 життів і безпосередньо постраждали 156 000 людей.

Температура поверхні моря навколо Європи також досягла нових максимумів, що супроводжувалося хвилями морської спеки та таненням льодовиків.

Однак у звіті йдеться, що відновлювана енергетика минулого року вперше виробила більше електроенергії, ніж забруднює викопне паливо, що дає надії на майбутнє.

У Європі зафіксовано найвищу температуру за всю історію спостережень. У багатьох країнах, включаючи Бельгію, Францію, Німеччину, Ірландію, Італію, Люксембург, Португалію, Іспанію, Швейцарію та Великобританію, рік був найтеплішим за всю історію спостережень.