Лісові пожежі в Канаді, дим від яких розповсюджується і на США, можуть тривати протягом всього літа.

Джерело: Axios.

Як повідомляється, вночі з 11 на 12 червня на території всієї Канади спалахнуло близько 435 лісових пожеж, дим від яких затягнув навіть Нью-Йорк та інші частини США.

У зв’язку з цим, канадська влада оголосила про евакуацію у низці регіонів країни, зокрема в Британській Колумбії, Альберті та Квебеку. Водночас, у Нью-Йорку індекс якості повітря вдень сягнув позначки 110, що означає “шкідливий”.

За оцінкою Федерального агентства природних ресурсів Канади, значна пожежна активність на більшій частині країни буде тривати до вересня цього року. Міністр громадської безпеки Квебеку Франсуа Боннардель заявив, що ситуація в центральних і північно-західних районах залишається складною, проте пожежникам вдалося “приборкати вогонь” на північному сході провінції.

“Це перший випадок в історії Квебеку гасіння такої кількості пожеж, та евакуації такої кількості людей”, – прокоментував Боннардель накази про евакуацію приблизно 14 000 людей, додавши, що “бій з природою ще не завершений і буде тривати все літо”.

Низка досліджень демонструють, що зміна клімату, спричинена людською діяльністю, є основним фактором підвищення ризику лісових пожеж, вони є більш інтенсивними та тривають довше.