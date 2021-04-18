У неділю, 18 квітня, в Україні буде переважно хмарно, у північній, західній та центральному регіонах дощитиме.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, у північних та північно-східних областях очікується невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, на решті території країни без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. На Півночі +10 – +12 °C, на Півдні – +13 – +15 °C.

У західному регіоні очікуються опади. Температура коливатиметься від +11 до +14 °C. На Сході – +7+12 °C.

Вночі 1-6°C тепла (в Україні, крім північних та північно-східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°C).

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві +12-14°C, очікується невеликий дощ. Вночі – +4-6°C. Вітер західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.