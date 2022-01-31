Співголова фракції "Європейська Солідарність" ("ЄС") Ірина Геращенко заявила, що Верховна Рада йде на канікули під виглядом карантину. Політикиня зазначила, що павза потрібна для того, щоб змусити "слуг" голосувати за потрібні для чинного уряду законопроєкти.

Про це написала співголова фракції на своїй сторінці у Facebook.

“Європейська Солідарність” подала до календарного плану сесії Верховної Ради реєстрацію зміни. Фракція вимагає, щоб нинішній тиждень був сесійним, оскільки, за словами Геращенко, вони не голосували за “чергові канікули під виглядом карантину”. Його підтримали “Слуги народу”, “Батьківщина” та депутатські групи, які разом ледь набрали 233 голоси “За”. Проте партія “Голос” теж виступає проти канікул.

Ірина Геращенко наголосила, що партія вважає зневажливим йти на двотижневу “роботу в комітетах” під час підвищених безпекових загроз, проблем в енергетиці та економіці. За її словами, країна наразі не перебуває на карантині, як школи, лікарні, армія тощо.

“Особливим блюзнірством (зневажливим) є порядок денний на вівторок, де десяток ТСК від владної команди і зміна меж населених пунктів. Це повна неадекватність викликам часу. Натомість законопроєкти “ЄС” про підтримку ЗСУ, збільшення зарплат і фінансування армії навіть не включили до порядку денного сесії”, – наголосила співголова фракції.

Політикиня додала, що таким кроком президент Володимир Зеленський показує пріоритети влади: поки лідери інших країн кажуть про військову загрозу — голова країни “не збирається допомагати ЗСУ”. Також вона заявила, що відповідні служби Верховної Ради фактично блокують реєстрацію постанови фракції “Європейська Солідарність” про зміну календарного плану сесії, щоб партія не мала можливості зафіксувати її номер.

Верховна Рада дієздатна, вважає Геращенко, оскільки в сесійній залі працюють понад 300 депутатів. Проте монобільшість “померла” — там немає 226 голосів.

“Вимоги нашої політичної команди незмінні: негайна зустріч лідерів фракцій із Зеленським для обговорення безпекової ситуації; адекватний порядок денний роботи ВР; пріоритетність законів на підтримку армії; негайний перерозподіл коштів з крадівництва на ЗСУ”, — резюмувала співголова політсили.

Зазначимо, що з грудня по січень Верховна Рада влаштувала найдовші “зимові канікули” за останні 10 років, які відбулися в найбільш напружені за останній час тижні через ситуацію на кордоні з Росією. За даними Комітету виборців України, останнє засідання було проведено 17 грудня 2021 року, а наступне лише 25 січня 2022 року, що складає 38 днів без засідань. Голова КВУ Олексій Кошель заявив, що Верховній Раді вистачає боргів, які не були закриті торік, наприклад, як борги перед шахтарями.