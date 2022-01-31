Голова "Європейської Солідарності" ("ЄС") Петро Порошенко відмовився від надання свідчень Державному бюро розслідувань. Політик заявив, що мав оголосити на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради 31 січня ініціативи щодо зміцнення обороноздатності України, проте це не вписується в плани влади.

Про це заявив Петро Порошенко у Facebook.

Лідер “Європейської Солідарності” планував поставити на порядок денний законопроєкт щодо збільшення фінансування оборонної сфери. Зокрема підвищити заробітну плату військовослужбовця до 25 тисяч гривень, воїна на фронті до 50 тисяч й збільшити фінансування Державного оборонного замовлення. З-поміж цього Порошенко заявив, що планував порушити питання про надання коштів місцевому самоврядуванню для фінансування територіальної оборони. Оскільки перед обличчям загрози можливого нападу Росії — Україна має захистити свої території й народ.

“Спеціально для цього буде ще низка інших ініціатив, починаючи від законопроєкту про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і включно з деякими тимчасовими слідчими комісіями по злочинах, які кояться “Слугами народу”. Зокрема, які мають корупційну складову”, – заявив Порошенко.

Він нагадав, що мав 24 січня бути в Брюсселі на засіданні НАТО й вести переговори про військову допомогу. Там же відбувалася Рада міністрів закордонних справ ЄС, де у політика були заплановані зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС щодо оборонної теми. Також Порошенко планував 26-27 січня вирушити на лінію фронту Донбасу, аби передати воїнам оборонний комплекс відеоспостереження. Проте всього цього не відбулося, оскільки ДБР і прокуратура не відповідають на запити п’ятого президента і призначали допити на цей час.

Також адвокат Ілля Новіков зазначив, що минулого тижня мало відбутися судове засідання в Апеляційному суді Києва. Проте тоді своєчасно не привезли матеріали справи з Печерського суду. Адвокат припустив, що це зробили навмисно, оскільки привезти папери з іншого суду не складно.

Петро Порошенко переконаний, що вищевказані затримки та блокування діяльності голови “ЄС” є вказівкою президента Володимира Зеленського. Зокрема він каже, що виконавцем справи є “кат Майдану”, заступник голови Офісу президента Олег Татаров із колегами, яких незаконно призначили в Держбюро розслідувань для політичних переслідувань.

“Це все – шоу. Шоу в стилі Зеленського, де він намагається відвернути увагу від серйозних проблем в безпеці держави, в енергетиці, в економіці, у валютно-курсовій політиці, які демонструють його нікчемність”, — додав п’ятий президент.

Крім цього, слідчі відмовилися від допиту свідків, а саме президента Володимира Зеленського, голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії та решти осіб, зазначених у клопотаннях. Слідство не бачить необхідності допитувати їх, тому фактично ДБР показує, що слідство завершено, хоча формально це не так.

Ілля Новіков зазначив, що головною “окрасою програми” є перехресний допит Порошенка з кумом Володимира Путіна і головою політради партії “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком. За його словами, одночасний допит має зрозумілу мету — переконати людей, які бачать, що Порошенко і Медведчук одночасно заходять до ДБР.

“Порошенко і Медведчук одночасно заходять до ДБР, тому що там щось було, бо дивіться – один заходить, інший заходить, мабуть, щось було”, – сказав Новіков.

Також адвокат заявив відвід слідчому Максиму Дзвонику. За словами Іллі Новікова, порушення закону полягає у тому, що він систематично пробує надсилати виклики з порушенням терміну. Цей відвід має бути розглянутий слідчим суддею. Додамо, що інше засідання буде призначене на 11 лютого.