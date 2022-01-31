Про це заявив Петро Порошенко у Facebook.
Лідер “Європейської Солідарності” планував поставити на порядок денний законопроєкт щодо збільшення фінансування оборонної сфери. Зокрема підвищити заробітну плату військовослужбовця до 25 тисяч гривень, воїна на фронті до 50 тисяч й збільшити фінансування Державного оборонного замовлення. З-поміж цього Порошенко заявив, що планував порушити питання про надання коштів місцевому самоврядуванню для фінансування територіальної оборони. Оскільки перед обличчям загрози можливого нападу Росії — Україна має захистити свої території й народ.
“Спеціально для цього буде ще низка інших ініціатив, починаючи від законопроєкту про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і включно з деякими тимчасовими слідчими комісіями по злочинах, які кояться “Слугами народу”. Зокрема, які мають корупційну складову”, – заявив Порошенко.
Він нагадав, що мав 24 січня бути в Брюсселі на засіданні НАТО й вести переговори про військову допомогу. Там же відбувалася Рада міністрів закордонних справ ЄС, де у політика були заплановані зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС щодо оборонної теми. Також Порошенко планував 26-27 січня вирушити на лінію фронту Донбасу, аби передати воїнам оборонний комплекс відеоспостереження. Проте всього цього не відбулося, оскільки ДБР і прокуратура не відповідають на запити п’ятого президента і призначали допити на цей час.
Також адвокат Ілля Новіков зазначив, що минулого тижня мало відбутися судове засідання в Апеляційному суді Києва. Проте тоді своєчасно не привезли матеріали справи з Печерського суду. Адвокат припустив, що це зробили навмисно, оскільки привезти папери з іншого суду не складно.
Петро Порошенко переконаний, що вищевказані затримки та блокування діяльності голови “ЄС” є вказівкою президента Володимира Зеленського. Зокрема він каже, що виконавцем справи є “кат Майдану”, заступник голови Офісу президента Олег Татаров із колегами, яких незаконно призначили в Держбюро розслідувань для політичних переслідувань.
“Це все – шоу. Шоу в стилі Зеленського, де він намагається відвернути увагу від серйозних проблем в безпеці держави, в енергетиці, в економіці, у валютно-курсовій політиці, які демонструють його нікчемність”, — додав п’ятий президент.
Крім цього, слідчі відмовилися від допиту свідків, а саме президента Володимира Зеленського, голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії та решти осіб, зазначених у клопотаннях. Слідство не бачить необхідності допитувати їх, тому фактично ДБР показує, що слідство завершено, хоча формально це не так.
Ілля Новіков зазначив, що головною “окрасою програми” є перехресний допит Порошенка з кумом Володимира Путіна і головою політради партії “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком. За його словами, одночасний допит має зрозумілу мету — переконати людей, які бачать, що Порошенко і Медведчук одночасно заходять до ДБР.
“Порошенко і Медведчук одночасно заходять до ДБР, тому що там щось було, бо дивіться – один заходить, інший заходить, мабуть, щось було”, – сказав Новіков.
Також адвокат заявив відвід слідчому Максиму Дзвонику. За словами Іллі Новікова, порушення закону полягає у тому, що він систематично пробує надсилати виклики з порушенням терміну. Цей відвід має бути розглянутий слідчим суддею. Додамо, що інше засідання буде призначене на 11 лютого.
- Нагадаємо, що п’ятий президент України Петро Порошенко прибув за викликом на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР), проте відмовився давати свідчення.
- Державне бюро розслідувань зреагувало на винесення запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку. У відомстві його назвали таким, що “не забезпечить належної поведінки підозрюваному”.
- Спершу пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Адвокат п’ятого президента, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка Ігор Головань заявив, щодо справи проти його підзахисного залучений слідчий, який в часи президента-втікача Віктора Януковича фальшував кримінальні справи через протести в Межигір’ї.
- Раніше адвокати п’ятого президента, голови фракції “Європейська Солідарність” Петра Порошенка повідомили, що не мають наміру брати участь у “постановчому шоу на замовлення Офісу Зеленського”.
- Також адвокат п’ятого президента України та лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка Ілля Новіков стверджує, що в межах справи проти його підзахисного влада фактично легалізує так звані Л/ДНР.