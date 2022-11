Про це Кулеба повідомив у Twitter.

За його словами, розмовляючи з Блінкеном він наголосив, “що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості зустрічають своїх визволителів, ми також відчуваємо вдячність США та американському народу за всю підтримку”.

Сторони підтвердили підтримку продовженню Чорноморської зернової ініціативи до закінчення її терміну дії 19 листопада. Крім того, держсекретар США запевнив, що час та зміст будь-яких перемовин буде вирішуватися Україною.

У заяві речника Держдепу Неда Прайса зазначається, що Блінкен “обговорив непохитну відданість Сполучених Штатів наданню допомоги Україні у пом’якшенні наслідків постійних нападів Росії на критично важливі об’єкти інфраструктури”.

Met with @SecBlinken. I emphasized that when we see Kherson residents greeting their liberators with tears of joy, we also feel grateful to the US and the American people for all the support. I thanked the US for upcoming decisions to send us more of advanced military equipment. pic.twitter.com/HFGa9wsEgv

