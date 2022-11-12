Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен зустрілися на під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у столиці Камбоджі Пномпені, обговоривши нагальні питання щодо війни в Україні.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

За його словами, розмовляючи з Блінкеном він наголосив, “що коли ми бачимо, як херсонці зі сльозами радості зустрічають своїх визволителів, ми також відчуваємо вдячність США та американському народу за всю підтримку”.

Сторони підтвердили підтримку продовженню Чорноморської зернової ініціативи до закінчення її терміну дії 19 листопада. Крім того, держсекретар США запевнив, що час та зміст будь-яких перемовин буде вирішуватися Україною.

У заяві речника Держдепу Неда Прайса зазначається, що Блінкен “обговорив непохитну відданість Сполучених Штатів наданню допомоги Україні у пом’якшенні наслідків постійних нападів Росії на критично важливі об’єкти інфраструктури”.