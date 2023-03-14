Губернатор штату Флорида та ключовий кандидат у президенти США від республіканців Рон Десантіс заявив, що захист України не є життєво важливим інтересом США і американські політики повинні натомість зосередити увагу на власній державі.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на слова республіканця у шоу ведучого Такера Карлсона на Fox News.

Заява була відповіддю Десантоса на опитування, яке Карлсон, надіслав минулого тижня всім основним потенційним кандидатам у президенти від Республіканської партії.

Десантіс виділився на тлі республіканців, які кажуть, що проблема політики чинного президента США Джо Байдена щодо України полягає в тому, що він робить недостатньо. Десантіс чітко дав зрозуміти, що вважає, що пан Байден робить занадто багато, “ризикують спровокувати війну між США та Росією”.

Крім того, ведучий Карлсон є одним із найпалкіших противників втручання США в Україну. Раніше він назвав президента України Володимира Зеленського корумпованим “антигероєм” і висміяв його за те, що він одягається “як менеджер стриптиз-клубу”.

“Хоча США мають багато життєво важливих національних інтересів — забезпечення безпеки наших кордонів, вирішення кризи готовності за допомогою нашої армії, досягнення енергетичної безпеки та незалежності, а також стримування економічної, культурної та військової могутності Комуністичної партії Китаю, втягуватися у територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним із них”, — сказав пан Десантіс.

Погляди Десантіса на українську політику збігаються з поглядами Дональда Трампа. Експрезидент також відповів на запитання Карлсона.

Позиція Десантіса та Трампа суперечить підтримці захисту України, яку продемонстрували деякі інші потенційні кандидати від Республіканської партії, зокрема колишній віцепрезидент Майк Пенс, колишній посол Ніккі Хейлі, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті.

Як пише NYT, січневе опитування дослідницького центру Pew Research Center показало, що 40% республіканців і незалежних виборців, вважають, що США надто сильно підтримує Україну.

У березні 2022 року, через місяць після російського вторгнення, частка республіканців, які дотримувалися такої думки, становила лише 9%.

Ще у 2014 і 2015 роках, коли РФ була на початковому етапі вторгнення в Україну шляхом анексії Криму, Десантіс звучав як “звичайний республіканський яструб”. Він “нападав” на тодішнього президента Обаму за те, що він недостатньо робить — так само як багато республіканців нині критикують президента Байдена, зауважило видання.

“Ми в Конгресі закликали президента, як і я, надати зброю Україні. Вони хочуть битися у своїй хорошій боротьбі. Вони не просять нас боротися за них. А президент рішуче відмовився. І я вважаю, що це помилка”, — сказав пан Десантіс в інтерв’ю радіоведучому Біллу Беннету в червні 2015 року.

Крім того, слова Десантіса були “пронизані саркастичною зневагою до політиків, які вірять, що єдиний спосіб зупинити страждання українського народу — це усунути пана Путіна від влади”.

Десантіс додав: “Ми не можемо віддати перевагу втручанню в ескалацію зовнішньої війни над захистом нашої власної Батьківщини, особливо тому, що десятки тисяч американців щороку гинуть через контрабанду наркотиків через наш відкритий кордон і наші арсенали, критичні для власної безпеки швидко виснажуються”.

До цього Десантіс, який поки що офіційно не оголосив, що балотуватиметься на пост президента США, здебільшого уникав конкретних розмов про Україну після масштабного вторгнення у 2022 році.