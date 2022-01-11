Вибори нового президента Європейського парламенту відбудуться 18 січня на пленарній сесії у Страсбурзі.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

В Італії у ніч на вівторок, 11 січня, на 66 році життя помер голова Європейського парламенту Давід Сассолі.

Церемонія вшанування пам’яті Сассолі відбудеться у понеділок, 17 січня, на відкритті пленарного засідання у Страсбурзі.

Вже наступного дня, 18 січня, відбудуться вибори нового глави Європарламенту. Цього ж тижня оберуть також віцепрезидентів.

Згідно з регламентом, до обрання нового очільника Європарламентом тимчасово керуватиме перший віцепрезидент.