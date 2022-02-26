Відповідний допис Потап опублікував в Instagram.

Він присвятив свій допис колишнім колегам – Ніколаю Баскову та Тіні Канделакі. Він закликав їх глянути на реальний стан справ, вийти на мітинги та сказати правду – що Росія веде криваву бійню в Україні.

“Дивіться! Дивіться! Дивіться! Що ви наробили! Дивіться! І якщо є у Вас хоч крапля сміливості та совісті – вийдіть на мітинги та зупиніть свою Армію! Нехай Вам буде соромно, бридко, прикро! Але будьте сміливими хоча б раз у житті, скажіть правду! Росія веде криваву бійню в Україні! Росія творить Геноцид, сусіднього мирного народу! Росія — Зупинися!”, – наголошує Потап. Він додав: “Слава Україні! Слава ЗСУ!“.

Продюсер констатував, що зараз іде повномасштабний наступ на Київ, який старший за Москву у 2 рази. Гради та ракети бомбардують столицю, а кияни в бомбосховищі.

“Поки не пізно, Росіяни! Артисти! Уми! Розкажіть правду!! Де ж ви?!”, – запитав Потап.

Він нагадав, що Ніколай Басков, який виправдав і схвалив наступ РФ на Україну, все ще має звання Народного артиста України.

“Я знаю, що ти Каленька не конфліктний чоловічок, але за такий підлизон тим, хто вбиває людей, відправляє танки вирішувати сусідню країну, аморалам і брехунам, горіти тобі Микола в Адському Вогні, до зустрічі!”, – написав Потапенко.

У наступному своєму дописі Потап сказав, що українська Армія озброєна до зубів, а кожен українець стане за захист своєї землі. Він закликав росіян йти геть з нашої держави, щоб лишитися живими.

“Ми хочемо Миру! Бажаємо, щоб Ви пішли! Ми не стрільнемо Вам у спину! Не порушимо ваші межі, не обдуримо пів світу з єхидною усмішкою! Зупиніться! І ЙДІТЬ!!! Це наша земля! Це наші люди! Це наші діти! А ми — Ваші сусіди, такі суперечливі, різномовні, мультирелігійні, з двома Великдень і двома Різдвами, з днем ​​Св. Миколая та Дід Морозом, ми, як ніколи разом! РАЗОМ! Спасибі тобі Росія, ми відбулися, як нація!“, – написав він.