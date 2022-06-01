Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Греції.

Відомство підтвердило слова канцлера Німеччини Олафа Шольца про відправлення в Україну броньованих машин піхоти БМП-1.

Як зазначається у повідомленні, передані БМП будуть замінені рівною кількістю бойових броньованих машин німецького виробництва Marder.

Усі деталі будуть узгоджені найближчим часом між міністерством оборони та Федеральним міністерством оборони Німеччини, аби угода була реалізована якнайшвидше.