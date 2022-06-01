Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Греції.
Відомство підтвердило слова канцлера Німеччини Олафа Шольца про відправлення в Україну броньованих машин піхоти БМП-1.
Як зазначається у повідомленні, передані БМП будуть замінені рівною кількістю бойових броньованих машин німецького виробництва Marder.
Усі деталі будуть узгоджені найближчим часом між міністерством оборони та Федеральним міністерством оборони Німеччини, аби угода була реалізована якнайшвидше.
- Нагадаємо, що Греція та Кіпр підтримують приєднання України до ЄС, але виступають проти прискорення цього процесу.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція спільно з Туреччиною та Грецією готувалися до “гуманітарної операції” в Україні. Мета цієї операції — вивезти з оточеного російськими окупантами Маріуполя мирних мешканців.