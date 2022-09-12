Група ДТЕК Ріната Ахметова готова надавати оперативну допомогу у відновленні електромереж. Енергетики можуть долучатися до ремонтних робіт після російських ударів.

Про це повідомила директорка зі зв’язків із громадськістю та комунікацій СКМ Наталія Ємченко.

Допомогу готові надавати й в тих областях, де немає мереж ДТЕК. За її словами, так сталося, що компанія має “гігантський досвід” по відновленню світла під час війни.

“Наші ремонтні бригади у найкоротші строки повернули світло на всій території Київщини, що постраждала від бойових дій. Енергетики першими після ЗСУ і саперів входили у звільнені міста для відновлення зруйнованої окупантами енергетичної інфраструктури”, — зазначила вона.

Після вчорашнього обстрілу енергетики повернули світло жителям Дніпровщини. Нині мобільні ремонтні бригади ДТЕК сприяють відновленню енергопостачання на території Донецької області.

За її словами, компанія має намір оперативно надати допомогу в ремонті мереж та енергетичної інфраструктури в сусідніх областях. Вони сконцентрували необхідні ресурси, аби відновлювати електромережі у регіонах, де є значні руйнування.

“Я впевнена що Росія лише пристрілюється і тактика блекаутів буде її стратегією весь опалювальний сезон. Тобто будуть руйнувати інфраструктуру прицільно і постійно. А ми будемо її відновлювати, і ДТЕК вміє це робити дуже добре, можливо – найкраще в країні”, — резюмувала Наталія Ємченко.