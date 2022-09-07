"Європейська народна партія" номінувала український народ і президента України Володимира Зеленського на цьогорічну премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки".

Про це йдеться у пресрелізі “Європейської народної партії”.

“Ми не сумніваємося, що хоробрий народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським заслуговує отримати цьогорічну премію імені Андрія Сахарова “За свободу думки”. Вони щодня продовжують захищати європейські цінності на полях битв. Я сподіваюся, що нашу кандидатуру підтримають усі політичні групи в Європейському парламенті”, – заявила депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене.

Крім того, у повідомленні зазначається, що група “Європейської народної партії” (ЄНП) підтримує Україну та її уряд від початку широкомасштабної війни та наполягає на запровадженні конкретних заходів для протидії міжнародним злочинам, які вчиняє Росія.

Також у ЄНП зауважили, що група “Європейської народної партії” була однією з перших, хто закликав до введення ембарго на російські нафту, вугілля, ядерне паливо та газ, а також до відключення російських банків від системи SWIFT.

Довідка. Премія імені Сахарова “За свободу думки” — щорічна відзнака Європейського парламенту, започаткована 1988 року. Нагорода вручається за досягнення у таких царинах: захист прав людини і її основних свобод, розвиток демократії і відстоювання верховенства права, повага до міжнародного законодавства, захист прав меншин.

Висунення кандидатів на здобуття премії імені Сахарова здійснюється депутатами Європарламенту. Для того, аби кандидатура здобувача премії була розглянута, вона має бути висунута депутатською групою або щонайменше 40 депутатами при тому, що кожен з них може виступити з підтримкою лише однієї кандидатури. Зазвичай, остаточний перелік кандидатів формується щороку у вересні.

Європейська народна партія — об’єднана загальноєвропейська політична партія, яка поєднує окремі національні християнсько-демократичні та консервативні партії. Чисельно є найбільшим загальноєвропейським партійним об’єднанням Європи.