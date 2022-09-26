Про це повідомило EUobserver.

Посилити санкції запропонували Польща, країни Балтії та Ірландія. Група країн подала 9-сторінковий список можливих обмежень.

Зазначено, що від міжнародної платіжної системи SWIFT мають бути відрізані кредитори “Газпромбанк”, “Альфа-банк”, “Росбанк” і “Тінькофф Банк”. Через “Газпромбанк” відбувається оплата за експорт російського газу, тому заборона мала б далекосяжні наслідки.

Країни запропонували заборонити співпрацювати з РФ в галузі атомної енергетики. Ще вони закликали до заборони передачі готівкових банкнот ЄС чи США до Росії та продажу нерухомості громадянам РФ.

Ініціатива охоплює запровадження санкцій щодо фінансування Росією лобістських фірм і неурядових ситуацій, які зареєстровані в ЄС. Йдеться, що обмеження мають застосувати до осіб, які допомагають Москві обходити санкцій. Вони закликали до заборони їхнього в’їзду та замороження активів.