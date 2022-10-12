Група “Метінвест” надала 150 тисяч бронежилетів ЗСУ

Група "Метінвест" надала Збройним силам України загалом 150 тисяч бронежилетів. Кожен десятий бронежилет українського бійця виготовлено зі сталі компанії або закуплено нею.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Бронежилети в межах мілітарної ініціативи “Сталевий Фронт Ріната Ахметова” передали ЗСУ, Національній гвардії, Головному управлінню розвідки Міноборони та іншим військовим структурам. Від початку війни сума допомоги групи сягнула більше як 2 млрд грн, з яких 1,3 млрд грн скерували на підтримку і допомогу військовим.

Акціонер групи “Метінвест” Рінат Ахметов зазначив, що жилети вже зберегли тисячі життів військових, рятувальників, медиків і комунальників.