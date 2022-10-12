Група “Метінвест” надала 150 тисяч бронежилетів ЗСУ

Про це повідомила пресслужба компанії.
Бронежилети в межах мілітарної ініціативи “Сталевий Фронт Ріната Ахметова” передали ЗСУ, Національній гвардії, Головному управлінню розвідки Міноборони та іншим військовим структурам. Від початку війни сума допомоги групи сягнула більше як 2 млрд грн, з яких 1,3 млрд грн скерували на підтримку і допомогу військовим.
Акціонер групи “Метінвест” Рінат Ахметов зазначив, що жилети вже зберегли тисячі життів військових, рятувальників, медиків і комунальників.
“Кожен бронежилет, зроблений на наших заводах, захищає українських воїнів і наближає цю перемогу. Це наш “Сталевий Фронт”. І я дякую всім працівникам “Метінвесту”, які щодня віддають усі сили заради нашої спільної перемоги”, – зауважив акціонер групи.
“Метінвест” є виробником броньової сталі, яка стала одним із найбільших постачальників спецсталі та захисної амуніції. Компанії довелося шукати альтернативу продукції з “Азовсталі” й везти прокат з Європи та Туреччини. Всього імпортували понад 600 тонн.
Підприємства компанії можуть виробляти близько 20 тонн спецсталі на тиждень. Бронежилети безоплатно передають бійцям, працівникам комунальних служб, аварійним бригадам і фахівцям ДСНС. Група запевнила, що їхня сталь підходить також для захисту техніки автомобілів на фронті, “швидких”, евакуаційного транспорту тощо.
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