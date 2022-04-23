Група діячів науки, політики, культури та інших сфер громадянського суспільства закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца, країни ЄС та НАТО припинити постачання зброї українським військам та заохотити уряд України припинити військовий опір РФ.

Відповідний лист опублікований Berliner Zeitung.

Як зазначає видання, звернення стало реакцією на розширені вимоги щодо захисту України та надання ЗСУ важкого озброєння. Натомість автори листа вимагають протилежного.

Звернення ґрунтується на тезах, які часто лунають від представників Росії. Автори звернення стверджують, що постачаючи зброю в Україну, Німеччина та інші країни НАТО зробили себе ще однією стороною війни, а агресія проти України є “битвою між НАТО та РФ за безпековий порядок в Європі”. Вони також додали, що необхідно задовольнити “законні інтереси безпеки Росії”. Головною ідеєю листа є думка про те, що Україна програє, тому її треба примусити капітулювати.

“Попри повідомлення про успіхи української армії, вона значно поступається російській і має мало шансів виграти цю війну. Ціною тривалого військового опору, незалежно від результату, буде більше зруйнованих міст і більше втрат серед українського населення”, — йдеться у заяві.

Наприклад, змусити Україну вивести армію з Києва, Одеси та Харкова, аби запобігти руйнуванню міст. Умовою української капітуляції вони пропонують зробити нейтралітет, визнання Криму російським та дозвіл на “незалежність” Донбасу.

Лист підписали 18 осіб: письменниця та журналістка Даніела Дан, співак Александер Векер, колишні політики та дипломати, троє ексдепутатів Бундестагу – Ентьє Фольмер, Норман Пех та Люк Йохімсен, а також чинний член “комітету з цінностей” керівної Соціал-демократичної партії Німеччини Ганс Міссельвіц.