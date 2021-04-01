Ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук запропонувала депутату "ЄС" Олексію Гончаренку покататися по студії на велосипеді, яким користувався президент Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу", де він виконував роль Василя Голобородька.

Про це йшлося в етері шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Під час етеру шоу ведуча прикатила до студії велосипед, яким користувався під час зйомок серіалу “Слуга народу”, який транслював телеканал, Володимир Зеленський. Шоу розпочалося з обміну думками щодо серіалу та його “пророчості”.

Коли Мосейчук перепитала Гончаренка про те, що він думає про серіал, депутат сказав: “Я теж не дивився, але як кажуть в народі: серіал “Слуга народу” зіграв в моєму житті фатальну роль, при тому що я його навіть не дивився. Враховуючи ті результати, які ми маємо за два роки [каденції Зеленського]”.

“Кажуть, що на велосипеді неможна забути, як їздити. Мені здається, що Володимиру Зеленському єдине що вдалося за два роки — він забув як їздити на велосипеді”, — додав нардеп.

Натомість Мосейчук парирувала: “До речі, можете поїздити по студії, вона у нас дозволяє. Кажуть, той, хто поїздить на цьому велосипеді, стане президентом”.