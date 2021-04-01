Про це йшлося в етері шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
Під час етеру шоу ведуча прикатила до студії велосипед, яким користувався під час зйомок серіалу “Слуга народу”, який транслював телеканал, Володимир Зеленський. Шоу розпочалося з обміну думками щодо серіалу та його “пророчості”.
Коли Мосейчук перепитала Гончаренка про те, що він думає про серіал, депутат сказав: “Я теж не дивився, але як кажуть в народі: серіал “Слуга народу” зіграв в моєму житті фатальну роль, при тому що я його навіть не дивився. Враховуючи ті результати, які ми маємо за два роки [каденції Зеленського]”.
“Кажуть, що на велосипеді неможна забути, як їздити. Мені здається, що Володимиру Зеленському єдине що вдалося за два роки — він забув як їздити на велосипеді”, — додав нардеп.
Натомість Мосейчук парирувала: “До речі, можете поїздити по студії, вона у нас дозволяє. Кажуть, той, хто поїздить на цьому велосипеді, стане президентом”.
- Як повідомлялося раніше, 25 березня на етер ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” принесли двері Офісу президента, що були пошкоджені під час акції протесту на Банковій 20 березня.
- Депутат від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв подав звернення до голови Офісу президента Андрія Єрмака з вимогою надати інформацію про обставини появи демонтованих дверей з Банкової в етері телеканалу “1+1”.