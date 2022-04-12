Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
Бердянськ — Запоріжжя.
Токмак — Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
Енергодар — Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
Сєвєродонецьк — Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ — Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна — Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
Гірське — Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне — Бахмут.
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