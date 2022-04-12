12 квітня, сторони узгодили гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів задля доставлення до міст медикаментів та їжі.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

Бердянськ — Запоріжжя.

Токмак — Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар — Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

Сєвєродонецьк — Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ — Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна — Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

Гірське — Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне — Бахмут.