Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

Так, за інформацією розвідки Великої Британії, найближчими тижнями у східних областях України очікується загострення бойових дій. Наразі відомо, що російські війська продовжують стягувати на територію Донбасу.

Саме на Донеччині та Луганщині будуть зосереджені основні атаки росіян. Надалі російські загарбники намагатимуться розпочати активні бойові дії на Херсонщині та Миколаївщині, а також продовжить наступ на Краматорськ.

У британській розвідці додали, що російські війська, які перебувають на території Білорусі, також будуть переведені на східну частину України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/kt8tMUxq3P

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vGy3y0iSjJ

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 12, 2022