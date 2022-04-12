Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.
Так, за інформацією розвідки Великої Британії, найближчими тижнями у східних областях України очікується загострення бойових дій. Наразі відомо, що російські війська продовжують стягувати на територію Донбасу.
Саме на Донеччині та Луганщині будуть зосереджені основні атаки росіян. Надалі російські загарбники намагатимуться розпочати активні бойові дії на Херсонщині та Миколаївщині, а також продовжить наступ на Краматорськ.
У британській розвідці додали, що російські війська, які перебувають на території Білорусі, також будуть переведені на східну частину України.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 April 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vGy3y0iSjJ
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 12, 2022
- Нагадаємо, очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс зреагувала на повідомлення щодо можливого застосування російськими військами хімічної зброї у Маріуполі.
- Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що останній наступ Росії на східному Донбасі розпочався, попередивши, що Росія продовжує нарощувати там війська.