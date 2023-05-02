Український гурт TVORCHI, який у 2023 році представляє нашу країну на "Євробаченні" у Великій Британії вже поїхав до Ліверпуля.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що ввечері 1 травня музиканти вирушили потягом “Київ-Хелм”, аби дістатися до Сполученого Королівства.

Також у поїзді відбулася спонтанна автограф-сесія для пасажирів як бонус від Джеффрі та Андрія.

Раніше гурт заявляв, що їхня участь у промозаходах перед “Євробаченням” під питанням, оскільки учасники не можуть отримати дозвіл від Мінкульту на тимчасовий виїзд за кордон.

ДОВІДКА. TVORCHI — український музичний гурт, заснований у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.

Музиканти вже мають чотири студійні альбоми “The Parts” (2018) та “Disco Lights” (2019), “13 Waves” (2020), “Road” (2021) та дев’ять синглів.