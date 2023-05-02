Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Зазначається, що ввечері 1 травня музиканти вирушили потягом “Київ-Хелм”, аби дістатися до Сполученого Королівства.
Також у поїзді відбулася спонтанна автограф-сесія для пасажирів як бонус від Джеффрі та Андрія.
Раніше гурт заявляв, що їхня участь у промозаходах перед “Євробаченням” під питанням, оскільки учасники не можуть отримати дозвіл від Мінкульту на тимчасовий виїзд за кордон.
ДОВІДКА. TVORCHI — український музичний гурт, заснований у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.
Музиканти вже мають чотири студійні альбоми “The Parts” (2018) та “Disco Lights” (2019), “13 Waves” (2020), “Road” (2021) та дев’ять синглів.
- Гурт “TVORCHI”, що цього року представлятиме Україну на “Євробаченні”, презентував новий трек та кліп “Hidden Code”. Пісня є присвятою українським кібервійськам і стала саундтреком до стрічки “Перший код”, прем’єра якого запланована на весну.
- Дует електронної музики саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні TVORCHI представлятиме Україну на “Євробаченні-2023”.