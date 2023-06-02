Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що "Гвардію наступу" вже сформовано, й вона очікує наказів від Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського і Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Джерело: МВС України з посиланням на заяву Ігоря Клименка.

“Усі вісім бригад – плюс формується дев’ята добровольча бригада “Хартія” – під час наступальних дій будуть у підпорядкуванні Сил оборони. Всі вони повністю сформовані і готові за вказівкою Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського і Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного разом із силами оборони взяти участь в бойових діях”, – заявив Ігор Клименко.

Він також зазначив, що не принципово, що бригади сформовані в системі МВС, а не ЗСУ.

За його словами, всі бригади – і ЗСУ, і “Гвардії наступу” – приблизно мають однакове озброєння, можливо, лише за винятком деяких видів озброєння, в першу чергу важкого.

Основна мета створення цих підрозділів – у складі сил оборони здійснити штурмові дії для звільнення території України і вийти на кордони 1991 року. Очільник МВС окремо виділив одну з бригад “Гвардії наступу”, “Лють”, створену в складі Національної поліції.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що “Гвардію наступу” сформовано виключно з добровольців: “Ми вже говорили, що це добровольці. Вони самі вирішили, куди йти. Це сприйняття кожного добровольця, який має особисту глибоку мотивацію захищати країну. Ми все зробили, щоб люди нам повірили. Повірте, мотивований боєць набагато ефективніший”.