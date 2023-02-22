22 лютого протягом дня президент Володимир Зеленський отримував доповіді військових, керівників сектору оборони та безпеки. Зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про формування бригад "Гвардії наступу".

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Зеленський зауважив про хороші результати процесу формування нових бригад.

Також президент провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків нашої держави, зауваживши, що Україна не збавлятиме тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього.

Окремо глава держави відзначив бійців 15-го полку Національної гвардії, які боронять Луганщину. Він зауважив, що армійці не лише захищають позиції, але й так нищать ворога, що реально обмежують наступальні можливості окупанта на конкретному напрямку.

У районі Марʼїнки Донецької області особливо ефективно діють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які щодня й щоночі стримують атаки ворога. У тому районі відбувається чи не половина всіх атак за цим напрямком. Наші воїни стоять міцно”, – йдеться у зверненні.

Окрім цього, за минулу добу також є результат у 5-го окремого штурмового полку та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які хоробро знищують ворога на півдні від Бахмута. Президент висловив вдячність армійцям.

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Зауважимо, раніше Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту президента до Лондона 8 лютого. Зеленський наголосив, що цінує розуміння Великою Британією того, що швидкість постачання військової допомоги сьогодні – це успіх України на полі бою.

Згодом у відеозверненні глава української держави додав, що Україна і Британія спільно “дуже потужно працюють для посилення наших воїнів”.

Лідери погодилися, що зараз настав час для України скористатися можливістю досягти реального прогресу на полі бою та ще більше продемонструвати Путіну, що “Україна врешті-решт переможе”.

Довідка. Гвардія наступу — рекрутингова кампанія Міністерства внутрішніх справ України, що має на меті формування нових штурмових бригад у складі Національної гвардії України, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України, які звільнятимуть тимчасово окуповані території України.