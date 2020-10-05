Відповідний допис опубліковано на Facebook-сторінці нардепа.

30 вересня стало відомо, що народна депутатка від “Європейської солідарності” Яна Зінкевич захворіла на коронавірус. Такий діагноз їй поставили вдруге.

За словами Зінкевич, цього разу вона відчуває легкі симптоми і очікує, що одужає найближчим часом.

“На щастя поки що хвороба перебігає легко, в порівнянні з минулим разом це “небо і земля”. Почуваю себе в цілому добре, є незначна температура. Але якби спеціально не міряла, то навіть не відчула би. По нюху поки без змін, його я втратила ще при минулому коронавірусі, і він так і не відновився. Дуже багато сплю, але на щастя встигаю ще попрацювати вдень та долучатись до ефірів. Буду здавати повторний тест в четвер, є шанси що до того часу одужаю”, — написала вона.

Нардеп наголосила, що саме таким має бути перебіг хвороби у тих, хто отримуватиме вакцину від COVID-19.

“Мій теперішній перебіг хвороби досить очікуваний. Якраз такий результат і потрібно буде досягати вакцинацією. З часом зробити захворювання просто сезонним, та досягнути результату, щоб смертних випадків було вкрай мало, не відбувалось інвалідизації, а в більшості випадків, щоб просто не захворіти, або перехворіти легко”, — додала вона.

  • 29 вересня п’ятий президент України, лідер фракції “Європейської солідарності” Петро Порошенко захворів на коронавірус. 
  • 3 жовтня Порошенко було ушпиталено з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Також захворіла його донька.