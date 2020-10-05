30 вересня стало відомо, що народна депутатка від “Європейської солідарності” Яна Зінкевич захворіла на коронавірус. Такий діагноз їй поставили вдруге.

За словами Зінкевич, цього разу вона відчуває легкі симптоми і очікує, що одужає найближчим часом.

“На щастя поки що хвороба перебігає легко, в порівнянні з минулим разом це “небо і земля”. Почуваю себе в цілому добре, є незначна температура. Але якби спеціально не міряла, то навіть не відчула би. По нюху поки без змін, його я втратила ще при минулому коронавірусі, і він так і не відновився. Дуже багато сплю, але на щастя встигаю ще попрацювати вдень та долучатись до ефірів. Буду здавати повторний тест в четвер, є шанси що до того часу одужаю”, — написала вона.

Нардеп наголосила, що саме таким має бути перебіг хвороби у тих, хто отримуватиме вакцину від COVID-19.

“Мій теперішній перебіг хвороби досить очікуваний. Якраз такий результат і потрібно буде досягати вакцинацією. З часом зробити захворювання просто сезонним, та досягнути результату, щоб смертних випадків було вкрай мало, не відбувалось інвалідизації, а в більшості випадків, щоб просто не захворіти, або перехворіти легко”, — додала вона.