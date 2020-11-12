Його опублікував Зеленський у своєму Telegram-каналі.
“Третій день я перебуваю на самоізоляції, але не самоізолювався від роботи. Виконую свої обов’язки. Всі органи влади, вважаю, працюють в нормальному режимі”, – наголосив український президент.
Він додав, що у всі ці дні в онлайні він проводить наради та важливі переговори, також приймає дзвінки.
Крім того, Зеленський подякував усім за теплі слова, підтримку та побажання швидкого одужання. Політик підкреслив, це все є великою заслугою такого його стану.
“Дякую за це кожному з вас”, – підсумував очільник держави.
Нагадаємо, 26 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що прем’єр-міністру України було поставлено завдання розв’язати питання так званих VIP-палат. Зеленський наголошував на рівних умовах лікування для чиновників, бізнесменів і звичайних українців.
А зараз Володимир Зеленський перебуває на лікуванні в ізольованій палаті “Феофанії” зі спецзв’язком.
- Раніше повідомлялося, що у понеділок, 9 листопада, президент Володимир Зеленський отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19. Найближчим часом він виконуватиме свої обов’язки дистанційно.
- Тоді ж голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що захворів на коронавірус.
- Також Юлія Мендель підтвердила, що Зеленський і Єрмак перебувають у лікарні.