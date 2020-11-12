Хворий на COVID-19 президент Володимир Зеленський записав звернення з лікарні Феофанія.

Його опублікував Зеленський у своєму Telegram-каналі.

“Третій день я перебуваю на самоізоляції, але не самоізолювався від роботи. Виконую свої обов’язки. Всі органи влади, вважаю, працюють в нормальному режимі”, – наголосив український президент.

Він додав, що у всі ці дні в онлайні він проводить наради та важливі переговори, також приймає дзвінки.

Крім того, Зеленський подякував усім за теплі слова, підтримку та побажання швидкого одужання. Політик підкреслив, це все є великою заслугою такого його стану.

“Дякую за це кожному з вас”, – підсумував очільник держави.

Нагадаємо, 26 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що прем’єр-міністру України було поставлено завдання розв’язати питання так званих VIP-палат. Зеленський наголошував на рівних умовах лікування для чиновників, бізнесменів і звичайних українців.

А зараз Володимир Зеленський перебуває на лікуванні в ізольованій палаті “Феофанії” зі спецзв’язком.