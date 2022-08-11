Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що до повномасштабної війни в Україні "вірили та готувалися", проте не могли прийняти психологічно. На його думку, навіть експерти та навчені люди до останнього вважали провокації з боку РФ — демонстраційними діями.

Про це йдеться в інтерв’ю журналісту Дмитро Гордону на YouTube.

На питання, чи було ознакою російсько-української повномасштабної війни, коли іноземні посольства почали виїжджати з України, Арестович відповів ствердно.

За його словами одним з головних питань, яке на той момент вирішувалося владою: “Чи не впаде у нас економіка раніше, ніж почнеться війна?”. Він зазначив, що представники влади розуміли, що війна неминуча, проте “серцем не могли це прийняти”.

“Тому, що це технічно неможливо, це ж абсолютна дурість. Правильно? Я вам скажу, що бачив, як починалося п’ять воєн у світі. Перша чеченська, доки я служив. Друга чеченська. Війна у затоці 2003-го, Югославія 99-го, 11 вересня 2001-го. Грузинська війна, Тузла знову ж таки”, — сказав Арестович.

Радник заявив, що навіть коли “навчені полковники, які по сім війн пройшли, бачили за системою радіорозвідки масовий зліт літаків, які летять до кордону до останнього моменту здавалося, що це “демонстраційні дії”.