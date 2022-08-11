Про це йдеться в інтерв’ю журналісту Дмитро Гордону на YouTube.
На питання, чи було ознакою російсько-української повномасштабної війни, коли іноземні посольства почали виїжджати з України, Арестович відповів ствердно.
За його словами одним з головних питань, яке на той момент вирішувалося владою: “Чи не впаде у нас економіка раніше, ніж почнеться війна?”. Він зазначив, що представники влади розуміли, що війна неминуча, проте “серцем не могли це прийняти”.
“Тому, що це технічно неможливо, це ж абсолютна дурість. Правильно? Я вам скажу, що бачив, як починалося п’ять воєн у світі. Перша чеченська, доки я служив. Друга чеченська. Війна у затоці 2003-го, Югославія 99-го, 11 вересня 2001-го. Грузинська війна, Тузла знову ж таки”, — сказав Арестович.
Радник заявив, що навіть коли “навчені полковники, які по сім війн пройшли, бачили за системою радіорозвідки масовий зліт літаків, які летять до кордону до останнього моменту здавалося, що це “демонстраційні дії”.
“Він додав, що люди відмовляються вірити у війну: “Повірити в те, що якийсь ідіот хоче розпочати найбільшу європейську війну після 1945 року – це було дуже складно. Ми насправді заплатили колективну ціну. Багато хто говорить зараз, що це ваш обов’язок вірити, ваш обов’язок готуватися. І вірили, і готувались. Я говорю про моральний стан. Психологічно важко було прийняти”, — констатував радник.
- Останнім часом деякі тези радника голови Офісу президента Олексія Арестовича викликають досить бурхливі дискусії з боку користувачів соцмереж. Статус Арестовича дозволяє йому бути почутим, а його риторика відчутно відрізняється від того, що ми останнім часом чуємо від публічних представників влади. Слова про ЛГБТ-спільноту, “маленьку культуру”, інтеграцію “хороших росіян” в український простір не залишили багатьох байдужими.
- Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про своє негативне ставлення до ЛГБТ-спільноти, назвавши її представників “людьми з відхиленнями”, яким він “співчуває”. На ці слова Арестовича вже зреагували у КиївПрайді.
- Арестович відповів на критику щодо своїх висловлювань про “маленьку культуру України”, назвавши кремлівських та “українських патріотів” “довбо*бами”.